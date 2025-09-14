Празднование Дня города в Москве
14 сентября 2025 в 11:29

Долги рэпера-иноагента в России превысили 460 тысяч рублей

ТАСС: рэпер Лигалайз накопил в России долги на сумму более чем 460 тысяч рублей

Рэп-исполнитель Лигалайз Рэп-исполнитель Лигалайз Фото: Kirill Pochivalov/Global Look Press

Рэп-исполнитель Лигалайз (Андрей Меньшиков, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) накопил в России долги на сумму более чем 460 тысяч рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Часть задолженности взыскивается в принудительном порядке.

Общая сумма долгов Меньшикова превышает 460 тысяч рублей, — сообщил собеседник агентства.

Согласно судебным материалам, в отношении музыканта открыто шесть исполнительных производств. Крупнейшие долги включают 113 тысяч рублей по кредитам и 50 тысяч рублей штрафа от Роскомнадзора за нарушение маркировки материалов иноагента в Telegram-канале. Три производства на сумму около 292 тысяч рублей прекращены из-за невозможности установить местонахождение должника и его имущества.

