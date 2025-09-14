Долги рэпера-иноагента в России превысили 460 тысяч рублей ТАСС: рэпер Лигалайз накопил в России долги на сумму более чем 460 тысяч рублей

Рэп-исполнитель Лигалайз (Андрей Меньшиков, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) накопил в России долги на сумму более чем 460 тысяч рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Часть задолженности взыскивается в принудительном порядке.

Общая сумма долгов Меньшикова превышает 460 тысяч рублей, — сообщил собеседник агентства.

Согласно судебным материалам, в отношении музыканта открыто шесть исполнительных производств. Крупнейшие долги включают 113 тысяч рублей по кредитам и 50 тысяч рублей штрафа от Роскомнадзора за нарушение маркировки материалов иноагента в Telegram-канале. Три производства на сумму около 292 тысяч рублей прекращены из-за невозможности установить местонахождение должника и его имущества.

Ранее сообщалось, что супруг блогерши Анастасии Ивлеевой телеведущий Филипп Бегак отсудил у матери наследство погибшего брата, которому принадлежали 1/9 доли жилого дома и 1/6 доли участка в ДСК «Советский писатель» в Троицком округе. Сама родственница в суд не пришла, а на заседании присутствовал только ее представитель. Женщина признала исковые требования сына.