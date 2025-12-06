ТИЭФ'25
06 декабря 2025 в 11:10

Устроивший взрыв на рынке националист пожаловался на условия в колонии

Осужденный лидер «Белой масти» потребовал компенсацию за плохие условия в ИК-18

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Пожизненно осужденный создатель националистского движения «Белая масть» и лидер экстремистской группы «Спас» Николай Королев потребовал выплатить ему крупную денежную компенсацию, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда. Заключенный утверждал, что условия его многолетнего содержания в колонии особого режима «Полярная сова» были нарушены.

В частности, Королев жаловался, что камеры плохо отапливались и освещались, горячая вода отсутствовала, а санузел не был приватным и находился слишком близко к кровати. Компенсацию за якобы причиненное ухудшение здоровья, социальную изоляцию и невозможность видеться с семьей экстремист оценил в 6,5 млн рублей. Однако суд оставил иск без удовлетворения.

Королев был впервые приговорен к пожизненному лишению свободы в 2008 году по делу об организации взрыва на Черкизовском рынке в Москве. В сентябре 2025 года он получил повторный пожизненный приговор по делу о деятельности неонацистской группировки «Белая масть».

Ранее Санкт-Петербургский суд признал экстремистскими материалами две песни другого члена «Белой масти», Михаила Маурова. Экспертиза установила, что в текстах содержатся признаки возбуждения вражды и ненависти к представителям различных этнических групп.

