Участники «Белой масти» получили от шести лет до пожизненного Суд огласил приговоры участникам группировки «Белая масть»

Второй Западный окружной военный суд огласил приговоры участникам неонацистской группировки «Белая масть», сообщает ТАСС. Фигуранты дела, включая националиста Николая Королева, а также бывшего высокопоставленного сотрудника НИИ военной истории Военной академии Генерального штаба ВС РФ Алексея Белкова, получили наказания от шести лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Суд признал виновными Королева, его жену Веронику, Артема Цеппу, Марка Филиппова и Белкова. Орган прекратил уголовное преследование Цеппы по части 2 статьи 208 УК РФ (участие в вооруженном формировании) в связи с истечением срока давности. Однако по другим обвинениям суд назначил ему 20 лет колонии строгого режима, 10 из которых он проведет в тюрьме.

Королев получил пожизненный срок лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. Первые четыре года он проведет в тюрьме. Белков проведет 12 лет в колонии строгого режима, три года из них — в тюрьме. Также он получил двухлетний запрет на администрирование сайтов.

Королевой назначили 11 лет лишения свободы в колонии общего режима с аналогичным двухлетним запретом на администрирование сайтов. Филиппов приговорен к шести годам и двум месяцам колонии строгого режима.

Ранее гособвинение просило суд назначить Королеву пожизненный срок по делу о создании группировки «Белая масть». Тогда запрет на администрирование сайтов уже действовал.