Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 19:45

Фигурантам группировки «Белая масть» могут дать пожизненные сроки

Гособвинение запросило пожизненное для фигуранта дела «Белой масти» Королева

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Государственное обвинение попросило суд приговорить к пожизненному сроку Николая Королева, обвиняемого по делу о создании группировки «Белая масть», передает ТАСС. Ему также запрещено выступать в качестве администратора сайтов на четыре года.

Прошу признать Королева виновным <…> окончательно назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а остальной части — в колонии особого режима, — сделало заявление гособвинение в зале суда.

Отмечается, что Королев уже отбывает пожизненный срок за терроризм. Он не признал вину по второму уголовному делу. Также сторона обвинения запросила по 16 лет лишения свободы для жены подсудимого Вероники Королевой и экс-замначальника отдела НИИ военной истории Военной академии Генштаба ВС РФ Алексея Белкова .

Ранее сооснователь крымской ячейки группировки «Белая масть» Михаил Мауров скрылся в Грузии после операции российских силовиков по задержанию фигурантов дела. По информации журналистов, он испугался уголовного преследования. Мауров действовал по заданию кураторов ВСУ.

суды
террористы
пожизненное заключение
сроки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мигрантка оказалась на скамье подсудимых за аферы на выплатах бойцу СВО
У Добронравова подозревают рак, Нагиев шпионит: новинки кино 21-27 августа
Нетаньяху объявил о скором завершении конфликта в Газе
В ФРГ потребовали спросить Зеленского о диверсиях на «Северных потоках»
Вилимски потребовал прекратить выплаты Киеву из-за «Северных потоков»
Как проверить, оригинал ли брендовая вещь? От часов до сумок
«Ставят телегу впереди лошади»: постпред РФ о гарантиях безопасности Киеву
Исинбаева в России: почему вернулась, неужели опять похороны?
В Верховной Раде Украины заявили о 100% антирейтинге Зеленского
Россиянин застрелил соседа из-за спора о заборе
Гениальный план Путина для ЕС, украинцев выгоняют из США: что будет дальше
Россия вышла из арбитражного процесса по «керченскому инциденту»
«Радиостанция Судного дня» повторила звучавшее перед СВО послание
Раскрыта дата слушаний по делу об экстрадиции Касаткина из Франции в США
Стало известно, сколько заявок подано на должность главы Верховного суда
Фигурантам группировки «Белая масть» могут дать пожизненные сроки
Четыре человека разбились насмерть в ДТП с «Газелью»
Юрист оценил вероятность запрета слова «инфоцыгане» в России
Раскрыта личность задержанного по делу о «Северных потоках» украинца
«Москвич» прокомментировал новость об отсутствии спроса на свою новинку
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта
Общество

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.