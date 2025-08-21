Фигурантам группировки «Белая масть» могут дать пожизненные сроки

Государственное обвинение попросило суд приговорить к пожизненному сроку Николая Королева, обвиняемого по делу о создании группировки «Белая масть», передает ТАСС. Ему также запрещено выступать в качестве администратора сайтов на четыре года.

Прошу признать Королева виновным <…> окончательно назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а остальной части — в колонии особого режима, — сделало заявление гособвинение в зале суда.

Отмечается, что Королев уже отбывает пожизненный срок за терроризм. Он не признал вину по второму уголовному делу. Также сторона обвинения запросила по 16 лет лишения свободы для жены подсудимого Вероники Королевой и экс-замначальника отдела НИИ военной истории Военной академии Генштаба ВС РФ Алексея Белкова .

Ранее сооснователь крымской ячейки группировки «Белая масть» Михаил Мауров скрылся в Грузии после операции российских силовиков по задержанию фигурантов дела. По информации журналистов, он испугался уголовного преследования. Мауров действовал по заданию кураторов ВСУ.