Россиян предупредили об усилении атак на бесконтактные платежи в 2026 году

Россиян предупредили об усилении атак на бесконтактные платежи в 2026 году «Солар»: эффективность перехватывающих NFC-оплату вирусов вырастет в 2026 году

В 2026 году эффективность вредоносных программ, перехватывающих бесконтактные платежи, может значительно вырасти на фоне широкого распространения NFC-оплаты, сообщили РИА Новости в группе компаний «Солар». По словам специалистов, злоумышленники пытаются под видом банковского приложения убедить пользователей скачать шпионское ПО.

По мнению экспертов центра исследования киберугроз Solar 4RAYS ГК «Солар», с ростом распространенности бесконтактных методов оплаты будет расти и эффективность вредоносов, перехватывающих бесконтактные платежи — например, NFCGate, — отметили в компании.

После установки программа предлагает приложить банковскую карту к смартфону через NFC и ввести ПИН-код, в результате чего данные карты передаются мошенникам, которые затем могут обналичить средства в любом банкомате.

Во втором варианте атаки жертву просят установить вредоносное приложение и перевести деньги на якобы безопасный счет. Для этого пользователя убеждают приложить зараженный смартфон к банкомату, после чего средства автоматически поступают на счет злоумышленников.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой заявил, что свыше 2 млн человек задействованы в дропперстве на территории России, при этом количество дропперов не уменьшается. По его словам, 30% от всего числа дропперов — это граждане соседних государств, особенно Средней Азии.