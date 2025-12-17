Новый год-2026
17 декабря 2025 в 09:58

В Госдуме нашли способ, как защитить россиян от «бабушкиных схем»

Депутат Разворотнева: механизм страхования защитит россиян при покупке квартир

Светлана Разворотнева Светлана Разворотнева Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Депутат Госдумы Светлана Разворотнева предложила внедрить механизм страхования в сделки с недвижимостью для защиты россиян от «бабушкиных схем», пишет «Парламентская газета». Парламентарий также призвала ввести обязательное нотариальное сопровождение.

Сейчас законопроект об усилении нотариальной ответственности и обязательном нотариальном сопровождении сделок на вторичном рынке прорабатываем с точки зрения в том числе и финансовой нагрузки на тех, кто будет совершать эти нотариальные сделки, — подчеркнула Разворотнева.

Помимо этого, по ее мнению, следует расширить действие статьи 68.1 закона о государственной регистрации недвижимости, об однократной компенсации из бюджета добросовестным или осмотрительным покупателям. Еще одной мерой защиты от «бабушкиных схем» может стать создание фонда обязательного страхования сделок.

Ранее юрист Владислав Ватаманюк заявил, что защититься от «эффекта Долиной» при покупке недвижимости можно с помощью безналичного расчета и использования аккредитивов. При заключении сделки крайне важно убедиться в наличии у продавца законного права на отчуждение имущества.

