В Госдуме раскрыли, как Россия ответит на удар по Ростову и Батайску

В Госдуме раскрыли, как Россия ответит на удар по Ростову и Батайску Депутат Колесник: ответ на удар по Батайску будет тяжелым и неотвратимым

Ответ Вооруженных сил России на атаку ВСУ по Ростову-на-Дону и Батайску будет суровым и неизбежным, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. Он предположил, что украинские военные могли организовать нападение с судов, замаскированных под гражданские.

Россия ответит на удар ВСУ по Ростову-на-Дону и Батайску. Возмездие будет тяжелым и неотвратимым. Вероятно, уже ночью ВС РФ нанесли удары по критической инфраструктуре, местам базирования или войск Украины или ВПК. Но это предварительное. Все сюрпризы впереди. Пусть ждут, сидят по подвалам, а простым гражданам лучше не выходить из дома, — высказался Колесник.

Он подчеркнул, что российским военным следует разрушить портовую инфраструктуру в Одессе и Николаеве. По словам депутата, украинская сторона не стесняется атаковать гражданское население даже в период мирных переговоров с Соединенными Штатами.

[По Батайску] могло прилететь с кораблей, маскирующихся под гражданские суда. У Киева есть такая возможность. Россия по мирным бить не будет, в отличие от Украины. Это страна-террорист, а с террористами не договариваются. Удар по Ростовской области — теракт, — резюмировал Колесник.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что ночью Батайск подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов. По его словам, в результате происшествия семь местных жителей получили травмы, один из них скончался.