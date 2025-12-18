Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 10:19

В Госдуме раскрыли, как Россия ответит на удар по Ростову и Батайску

Депутат Колесник: ответ на удар по Батайску будет тяжелым и неотвратимым

Андрей Колесник Андрей Колесник Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Ответ Вооруженных сил России на атаку ВСУ по Ростову-на-Дону и Батайску будет суровым и неизбежным, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. Он предположил, что украинские военные могли организовать нападение с судов, замаскированных под гражданские.

Россия ответит на удар ВСУ по Ростову-на-Дону и Батайску. Возмездие будет тяжелым и неотвратимым. Вероятно, уже ночью ВС РФ нанесли удары по критической инфраструктуре, местам базирования или войск Украины или ВПК. Но это предварительное. Все сюрпризы впереди. Пусть ждут, сидят по подвалам, а простым гражданам лучше не выходить из дома, — высказался Колесник.

Он подчеркнул, что российским военным следует разрушить портовую инфраструктуру в Одессе и Николаеве. По словам депутата, украинская сторона не стесняется атаковать гражданское население даже в период мирных переговоров с Соединенными Штатами.

[По Батайску] могло прилететь с кораблей, маскирующихся под гражданские суда. У Киева есть такая возможность. Россия по мирным бить не будет, в отличие от Украины. Это страна-террорист, а с террористами не договариваются. Удар по Ростовской области — теракт, — резюмировал Колесник.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что ночью Батайск подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов. По его словам, в результате происшествия семь местных жителей получили травмы, один из них скончался.

