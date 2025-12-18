Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 10:21

Россиянам рассказали, почему опасно покупать дачу зимой

Депутат Чаплин: при покупке дома зимой можно не заметить скрытые проблемы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

При покупке дачи зимой можно не заметить скрытые проблемы, рассказал RT депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Он отметил, что некоторые дефекты могут быть незаметны под снегом.

Кроме того, сложно объективно оценить состояние инженерных систем и жилых помещений. Водопровод и канализация, не рассчитанные на морозы, могли уже выйти из строя, но это станет очевидно только весной — при попытке запуска, — рассказал Чаплин.

Он отметил, что зимой покупатели не смогут проверить крышу на наличие протечек и качество утепления стен и окон. По его словам, необходимо также проверить все необходимые документы перед покупкой.

Ранее Чаплин рассказал, что если глава СНТ отказывается предоставить реквизиты для оплаты услуг, то следует направить письменное требование в правление товарищества. По его словам, следующим шагом может быть обращение в прокуратуру или в суд.

дачи
депутаты
покупки
риски
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист объяснил, как решение суда по делу Долиной повлияет на рынок
Сотрудников колонии в Приамурье наказали за побег заключенного
Мужчина расправился с матерью после общения с чат-ботом
Мужчина выжил после двух остановок сердца благодаря врачам
Верховный суд нашел ошибку в решениях нижестоящих инстанций по делу Долиной
ВСУ наказали своих командиров за большие потери в Гуляйполе
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 18 декабря: где сбои в РФ
Военный эксперт раскрыл особенности космического щита ЗРС С-500 «Прометей»
ЕС назвали препятствием для урегулирования конфликта на Украине
После продажи квартиры Долина пыталась заложить свой дом
Верховный суд раскрыл, сколько Долина отдала за поиск покупателя квартиры
Защита Фургала оспорит приговор в 25 лет
Власти США раскрыли ответственных за авиакатастрофу в Вашингтоне
Два рыбака ушли проверять жерлицы и не вернулись
Полковник раскрыл, какую уловку использовал мошенник в деле Долиной
Бельгия выдвинула Евросоюзу дерзкое требование по российским активам
Появились фото подарков для аккредитованных на линию с Путиным журналистов
Солнечное мандариновое желе: десерт для бабушек и дедушек
«Зловещее предупреждение»: речь Путина вызвала переполох в Великобритании
Мошенники нашли простую лазейку в законе о дропперах
Дальше
Самое популярное
Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
Общество

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо
Общество

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо

Нападение на школу в Одинцово 16 декабря: последние новости, сколько жертв
Россия

Нападение на школу в Одинцово 16 декабря: последние новости, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.