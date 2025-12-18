Россиянам рассказали, почему опасно покупать дачу зимой Депутат Чаплин: при покупке дома зимой можно не заметить скрытые проблемы

При покупке дачи зимой можно не заметить скрытые проблемы, рассказал RT депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Он отметил, что некоторые дефекты могут быть незаметны под снегом.

Кроме того, сложно объективно оценить состояние инженерных систем и жилых помещений. Водопровод и канализация, не рассчитанные на морозы, могли уже выйти из строя, но это станет очевидно только весной — при попытке запуска, — рассказал Чаплин.

Он отметил, что зимой покупатели не смогут проверить крышу на наличие протечек и качество утепления стен и окон. По его словам, необходимо также проверить все необходимые документы перед покупкой.

