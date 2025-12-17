Захарова иронично дополнила фразу Лукашенко о спящем медведе

Если кто-то оказался рядом со спящим медведем, то ему стоит спросить себя, как он там оказался, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Так в эфире радио Sputnik она дополнила фразу президента Белоруссии Александра Лукашенко, который, говоря о кризисе на Украине, посоветовал Киеву «не будить спящего медведя», а искать с ним нормальных отношений.

Хочется развить эту цитату и задать вопрос, не хотите ли вы себя спросить, почему вы спите рядом с медведем? Как вас туда занесло? — сказала Захарова.

Ранее дипломат отреагировала на слова вице-премьера Италии Маттео Сальвини, который заявил, что у канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Франции Эммануэля Макрона не получится «поставить Москву на колени», так же, как и у их предшественников. Она подчеркнула, что политик провел точное сравнение между Адольфом Гитлером и Наполеоном Бонапартом с современными европейскими лидерами.

До этого Захарова отмечала, что без вклада Владимира Ленина современной Польши бы не существовало. Таким образом дипломат ответила на пост министра иностранных дел республики Радослава Сикорского, в котором он «пошутил» про премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заработавшего орден Ленина.