17 декабря 2025 в 06:14

Для бабушек и дедушек: облегченная версия рецепта селедки под шубой

Для бабушек и дедушек: облегченная версия рецепта селедки под шубой
Ищете вкусный и одновременно полезный рецепт на Новый год для бабушек и дедушек? NEWS.ru предлагает приготовить облегченную версию селедки под шубой.

Ингредиенты: одна слабосоленая сельдь (филе), по две-три средние свеклы, моркови и картофеля, одна репчатая луковица, три яйца, одно зеленое яблоко для свежести, 150 граммов греческого йогурта.

Сначала варим овощи и яйца. Как только они станут мягкими, отправляем их остывать, а затем чистим. Далее все герои селедки под шубой — соленая рыбка, свекла, картошка, морковка, яблочко и яйца — должны превратиться в мелкие кубики. Так салату на Новый год станет гораздо легче «подружится» с желудком. Лук нарезаем совсем мелко и обязательно обдаем кипятком — чтобы убрать лишнюю горчинку.

Выкладываем слои селедки под шубой: рыба, лук, картошка, морковка, яйца, яблоко и свекла. Каждый слой промазываем йогуртом. Потом ставим салат в холодильник на 2-3 часа.

Ранее NEWS.ru публиковал рецепт нежного филе минтая в сливках.

