Суд запретил две песни Маурова

Санкт-Петербургский суд признал экстремистскими материалами две песни группировки «Белая масть», лидером которой является неонацист Михаил Мауров, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов. Экспертиза установила, что в текстах содержатся признаки возбуждения вражды и ненависти к представителям различных этнических групп.

Как указано в материалах суда, в композициях обнаружены лингвистические признаки розни в отношении «кавказцев и жителей Средней Азии», «евреев», а также элементы пропаганды превосходства «белых русских». Решение вступило в законную силу.

Ранее 2-й Западный окружной военный суд огласил приговоры участникам неонацистской группировки «Белая масть». Фигуранты дела, включая националиста Николая Королева, а также бывшего высокопоставленного сотрудника НИИ военной истории Военной академии Генерального штаба ВС РФ Алексея Белкова, получили наказания от шести лет лишения свободы до пожизненного заключения.

До этого Смольнинский суд Петербурга вновь назначил административный арест уличной певице Диане Логиновой, известной как Наоко, которая ранее исполняла песни иноагентов. Решение было вынесено по статье о мелком хулиганстве.