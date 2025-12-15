Одна из стран ЕС предложила Венгрии деньги за отказ от российского газа Президент Эстонии: Таллин может заплатить Венгрии за отказ от газа из России

Таллин может оплатить Венгрии неустойки за разрыв контрактов по поставкам российского газа, заявил президент Эстонии Алар Карис. Глава государства отметил, что некоторые энергетические соглашения между Москвой и Будапештом могут действовать до 2040-х годов, он призвал венгерское правительство отказаться от них.

Возможно, нам стоит помочь [Венгрии] оплатить штрафы за расторжение контрактов, — сказал Карис.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия планирует в начале 2026 года внести предложение о запрете на закупку российской нефти для стран ЕС. Мера будет распространяться на поставки энергоносителей по трубопроводам. В настоящее время поставки российской нефти в Евросоюз морским путем уже запрещены — соответствующие ограничения были введены в 2023 году.

До этого послы государств ЕС утвердили поэтапный план самозапрета на закупки всех видов российского газа не позднее завершения 2027 года. Это уже третья версия документа, который первоначально был принят 8 октября, а затем прошел дополнительные согласования.