Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 декабря 2025 в 13:22

Одна из стран ЕС предложила Венгрии деньги за отказ от российского газа

Президент Эстонии: Таллин может заплатить Венгрии за отказ от газа из России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Таллин может оплатить Венгрии неустойки за разрыв контрактов по поставкам российского газа, заявил президент Эстонии Алар Карис. Глава государства отметил, что некоторые энергетические соглашения между Москвой и Будапештом могут действовать до 2040-х годов, он призвал венгерское правительство отказаться от них.

Возможно, нам стоит помочь [Венгрии] оплатить штрафы за расторжение контрактов, — сказал Карис.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия планирует в начале 2026 года внести предложение о запрете на закупку российской нефти для стран ЕС. Мера будет распространяться на поставки энергоносителей по трубопроводам. В настоящее время поставки российской нефти в Евросоюз морским путем уже запрещены — соответствующие ограничения были введены в 2023 году.

До этого послы государств ЕС утвердили поэтапный план самозапрета на закупки всех видов российского газа не позднее завершения 2027 года. Это уже третья версия документа, который первоначально был принят 8 октября, а затем прошел дополнительные согласования.

Эстония
Венгрия
деньги
сделки
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Напавший на учительницу девятиклассник не виделся с отцом уже полтора года
Литва захотела решить пограничные споры с Белоруссией
Литва предложила Белоруссии переговоры
Российские бойцы стерли в пыль важные для ВСУ объекты инфраструктуры
В Госдуме предложили запустить ипотеку под 1% для определенных семей
Автомобиль сбил двух подростков на трассе и перевернулся
Гериатр дала советы, как закрепить полезные привычки
«Радио Судного дня» вышло в эфир с новым таинственным посланием
Песков рассказал, обсуждают ли США с Россией новые предложения по Украине
Раскрыта причина смерти композитора Левона Оганезова
В Реутове проводили в последний путь погибшего после ДТП главу округа
Врач перечислила лучшие продукты для поддержания уровня железа в организме
Появился комментарий охраны школы в Петербурге после нападения на учителя
Водитель иномарки протаранил памятник святому и попал на видео
«Мы видим»: в ОП высказались о проверке возраста для доступа к играм
Аллу Пугачеву осудили за кражу мобильного телефона
Курьер из Новосибирска перевел мошенникам 670 тыс. рублей
Неуловимый грабитель обчистил два банка за два дня
В ДНР заявили о начале гуманитарной операции в двух городах
В ОП объяснили, до какого возраста детям надо запрещать соцсети
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус
Общество

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут
Семья и жизнь

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.