15 декабря 2025 в 13:26

В ОП объяснили, до какого возраста детям надо запрещать соцсети

Общественник Машаров: российским детям надо разрешить соцсети с 16 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В России доступ к онлайн-играм, которые согласны соблюдать законодательство страны, надо разрешить с 14 лет, заявил NEWS.ru член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров на круглом столе ТАСС про рост преступлений против детей с использованием онлайн-сервисов. По мнению общественника, регистрироваться в соцсетях надо разрешать с 16 лет, а предоставлять доступ к чувствительной информации — с 18 лет.

Ограничения нужны. Я бы предлагал постепенную планку. По тем онлайн играм, которые готовы соблюдать российское законодательство, с 14 лет. По социальным сетям — с 16 лет, чувствительная информация, когда наступает совершеннолетие, — сказал Машаров.

Общественник подчеркнул, что необходимо оставить доступ к белому списку от Минцифры РФ. Он также призвал изучить опыт Австралии, где детям до 16 лет запретили регистрироваться в соцсетях.

Ранее Машаров заявил, что российские власти могут применять к онлайн-играм меры, аналогичные блокировке Roblox. По его словам, основной целью таких шагов является обеспечение соблюдения иностранными игровыми сервисами российского законодательства.

общественники
соцсети
дети
Россия
