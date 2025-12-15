Новый год-2026
15 декабря 2025 в 13:20

В ОП объяснили, какие игры будут блокировать в России по аналогии с Roblox

Член ОП Машаров: в России будут блокировать онлайн-игры за несоблюдение законов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Российские власти могут применять к онлайн-играм меры, аналогичные блокировке Roblox, заявил NEWS.ru член Общественной палаты РФ Евгений Машаров в ходе круглого стола, посвященного борьбе с преступлениями против детей в игровой среде. По его словам, основной целью таких шагов является обеспечение соблюдения иностранными игровыми сервисами российского законодательства.

Машаров подчеркнул, что компании, желающие сохранить доступ к прибыльному рынку, должны зарегистрировать юридическое лицо в РФ и разместить здесь свои серверы. Член ОП указал, что после выполнения этих требований необходимо обратиться в Роскомнадзор для подтверждения соответствия нормам закона. Он выразил уверенность, что перспектива потерять значительную прибыль заставит многие компании пойти на такие шаги.

[Блокировка последует], если все-таки онлайн-игры другие пойдут по такому же сценарию, как и Roblox, то есть не будут модерировать чаты, будут пропагандировать насилие и, самое главное, будут допускать мошенников, — сказал Машаров.

Он отметил, что злоумышленники часто используют социальную инженерию для выманивания данных у детей. По его информации, мошенники вынуждают детей раскрывать персональную информацию, включая номера банковских карт и телефонов, а также снимать видео с обстановкой в квартире. Собранных данных достаточно для создания подробного портрета семьи и последующих угроз.

Ранее мошенники придумали новую схему обмана после запрета популярной среди детей игровой онлайн-платформы. Аферисты создали фишинговый сайт, который обещает дать доступ к Roblox.
