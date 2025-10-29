Суд снова арестовал уличную певицу, исполнявшую треки иноагентов В Петербурге суд снова арестовал уличную певицу Наоко

Смольнинский суд Санкт-Петербурга вновь назначил административный арест уличной певице Диане Логиновой (известна как Наоко), которая ранее исполняла песни иностранных агентов, сообщили в объединенной пресс-службе судов города. На этот раз судебное решение было вынесено по статье о мелком хулиганстве, передает ТАСС.

Логиновой назначено наказание в виде административного ареста на срок 13 суток по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), — сказано в сообщении.

Ранее уличный музыкант Евгений Михайлов (Женька Радость) из Екатеринбурга поддержал Логинову. Мужчина предстал перед судом, ему грозит штраф или арест на 15 суток. В отношении музыканта составили протокол о мелком хулиганстве. Михайлов не признал вину.

Кроме того полицейские задержали уличных музыкантов, которые выступали на Сенной площади в Санкт-Петербурге. В репертуаре исполнителей могли быть песни иностранных агентов. В полицейский участок также приезжали родители задержанных. Музыканты отказались давать комментарии по ситуации.