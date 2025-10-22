Уличный музыкант пошел под суд за поддержку коллеги из Петербурга

Уличный музыкант пошел под суд за поддержку коллеги из Петербурга В Екатеринбурге судят музыканта за поддержку певицы Наоко

Уличный музыкант Евгений Михайлов (Женька Радость) из Екатеринбурга поддержал арестованную в Санкт-Петербурге 18-летнюю певицу Диану Логинову (известна как Наоко). Мужчина предстал перед судом, ему грозит штраф или арест на 15 суток, передает РИА Новости.

Как сообщают силовики, Михайлов в центре Екатеринбурга исполнял песни Монеточки (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), Noize MC (Иван Алексеев, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и других исполнителей. В отношении музыканта составили протокол о мелком хулиганстве. Михайлов не признал вину.

Согласно протоколу, Михайлов совершил публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил России, а именно публично исполнил словесно-музыкальное произведение, – зачитала судья в начале заседания.

Дзержинский суд Санкт-Петербурга принял решение об аресте 18-летней певицы Дианы Логиновой. Срок ареста составит 13 суток. Она исполнила композицию рэпера Noize MC в центре Петербурга. В зал суда Логинову доставили в наручниках.