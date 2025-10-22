Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
22 октября 2025 в 16:24

Уличный музыкант пошел под суд за поддержку коллеги из Петербурга

В Екатеринбурге судят музыканта за поддержку певицы Наоко

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Уличный музыкант Евгений Михайлов (Женька Радость) из Екатеринбурга поддержал арестованную в Санкт-Петербурге 18-летнюю певицу Диану Логинову (известна как Наоко). Мужчина предстал перед судом, ему грозит штраф или арест на 15 суток, передает РИА Новости.

Как сообщают силовики, Михайлов в центре Екатеринбурга исполнял песни Монеточки (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), Noize MC (Иван Алексеев, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и других исполнителей. В отношении музыканта составили протокол о мелком хулиганстве. Михайлов не признал вину.

Согласно протоколу, Михайлов совершил публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил России, а именно публично исполнил словесно-музыкальное произведение, – зачитала судья в начале заседания.

Дзержинский суд Санкт-Петербурга принял решение об аресте 18-летней певицы Дианы Логиновой. Срок ареста составит 13 суток. Она исполнила композицию рэпера Noize MC в центре Петербурга. В зал суда Логинову доставили в наручниках.

Cанкт-Петербург
Екатеринбург
Россия
музыканты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рябков высказался о ловушке для России
Резкие ветра и морозилка до -20? Погода в Москве в декабре: чего ждать
Захарова сравнила главу МИД Польши с Усамой бен Ладеном
Раскрыта стоимость самого большого жилья в России
Россиянам раскрыли, стоит ли ждать снижения цен на икру перед Новым годом
В МИД РФ предупредили о возрастании ядерной угрозы
«Технологии Добра» от Совкомбанка — новый сервис для оптимизации работы с соцсетями
Законопроект об увеличении МРОТ приняли в первом чтении
Россияне жалуются на сбои в работе Telegram
Малышева рассказала, чем опасно популярное блюдо в ресторанах
Диким кошкам из хосписа «Дом тигра» будет тепло зимой
Разобрали на органы и кремировали? Что случилось с белоруской в Мьянме
Операторы связи пожаловались на дискриминацию в маркировке звонков
Политолог ответил, будет ли Рютте на встрече с Трампом отстаивать Украину
Воробьев рассказал о развитии сотрудничества Подмосковья и Узбекистана
Группа Аквилон задает высокие стандарты энергоэффективной недвижимости в РФ
В МЧС допустили, что пропавшая в тайге семья Усольцевых скрылась
Детский психолог объяснила, почему подростки участвуют в популярных трендах
Эксперт раскрыла три недорогих пляжных направления на длинные выходные
Бузова пожаловалась на кражу своей личности
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства
Семья и жизнь

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.