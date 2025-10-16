Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 17:29

Девушка исполняла песни иноагента и теперь услышала свой приговор

Суд арестовал на 13 суток исполнявшую песни иноагента Noize MC певицу Наоко

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Дзержинский суд Санкт-Петербурга принял решение об аресте 18-летней певицы Дианы Логиновой, которая выступает под творческим псевдонимом Наоко, сообщает пресс-служба судов города. Срок ареста составит 13 суток. Данная мера была применена после того, как певица исполнила композицию рэпера Noize MC (настоящее имя Иван Алексеев, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в центре Петербурга. В зал суда Логинову доставили в наручниках.

Суд назначил наказание в виде административного ареста сроком на 13 суток, — сказано в сообщении.

Ранее полицейские в Санкт-Петербурге задержали 18-летнюю Диану Логинову после того, как она исполнила песни из репертуара иностранных агентов. Инцидент произошел вечером 13 октября в центре города, рядом с Казанским собором. В отношении Логиновой был составлен административный протокол. Ее обвинили в организации массового мероприятия, которое привело к нарушению общественного порядка.

Не так давно президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который усиливает меры ответственности за нарушения в сфере законодательства об иностранных агентах. Согласно новым положениям, для возбуждения уголовного дела теперь достаточно одного административного наказания за аналогичное нарушение. До этого требовалось дважды привлечь человека к административной ответственности.

иноагенты
Cанкт-Петербург
задержания
аресты
