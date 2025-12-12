Минюст добавил в список иноагентов владельца портала Fishki.net

Минюст РФ 12 декабря обновил список иноагентов, добавив в него журналиста и владельца портала Fishki.net Михаила Гуревича, что следует из обновленного реестра на сайте ведомства. В реестр также включили бурятского активиста Дорджо Дурагова, популяризатора космонавтики Виталия Егорова и бывшего мундепа в Краснодарском крае Александра Коровайного.

В Минюсте указали, что все четверо фигурантов проживают за пределами Российской Федерации. В отношении каждого были указаны конкретные основания для включения в реестр, связанные с политической деятельностью и распространением фейков.

Установлено, что Гуревич участвовал в создании материалов иностранных агентов и распространял недостоверную информацию о политике органов публичной власти РФ. Бурятский активист Дурагов призывал к нарушению территориальной целостности страны. Егоров публиковал фейки и сотрудничал с иностранными организациями, а Коровайный размещал в Сети недостоверную информацию о решениях властей и избирательной системе в России.

Ранее министр юстиции РФ Олег Свириденко призвал власти заняться проблемой негативного контента в Сети, поскольку он уже оказывает и в будущем может оказать «очень серьезное влияние» на многие поколения россиян. По его словам, для эффективного регулирования этой угрозы и минимизации ее последствий необходимо создавать правовые преграды по примеру других государств.