Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 декабря 2025 в 17:26

Минюст добавил в список иноагентов владельца портала Fishki.net

Минюст РФ внес в список иноагентов журналиста Михаила Гуревича

Михаил Гуревич Михаил Гуревич Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Читайте нас в Дзен

Минюст РФ 12 декабря обновил список иноагентов, добавив в него журналиста и владельца портала Fishki.net Михаила Гуревича, что следует из обновленного реестра на сайте ведомства. В реестр также включили бурятского активиста Дорджо Дурагова, популяризатора космонавтики Виталия Егорова и бывшего мундепа в Краснодарском крае Александра Коровайного.

В Минюсте указали, что все четверо фигурантов проживают за пределами Российской Федерации. В отношении каждого были указаны конкретные основания для включения в реестр, связанные с политической деятельностью и распространением фейков.

Установлено, что Гуревич участвовал в создании материалов иностранных агентов и распространял недостоверную информацию о политике органов публичной власти РФ. Бурятский активист Дурагов призывал к нарушению территориальной целостности страны. Егоров публиковал фейки и сотрудничал с иностранными организациями, а Коровайный размещал в Сети недостоверную информацию о решениях властей и избирательной системе в России.

Ранее министр юстиции РФ Олег Свириденко призвал власти заняться проблемой негативного контента в Сети, поскольку он уже оказывает и в будущем может оказать «очень серьезное влияние» на многие поколения россиян. По его словам, для эффективного регулирования этой угрозы и минимизации ее последствий необходимо создавать правовые преграды по примеру других государств.

Минюст
иноагенты
активисты
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Швейцария присоединилась к антироссийским санкциям
Карл III решил рассказать подданным о своей борьбе с раком
Готовлю оливье как в ресторане: мини-версия в стопках
Эксперт рассказал, кому стоит держать накопления в долларах и евро
В Совфеде разоблачили план Зеленского по прекращению огня на время выборов
Началась встреча Путина с президентом Ирака
Стоимость полисов ОСАГО рекордно выросла в ряде регионов России
В Британии заявили о «катастрофическом сигнале» для Украины на саммите ЕС
ЕР призвала россиян подключиться к формированию народной программы
В Дагестане двое человек погибли из-за опасного вируса
Европейцев предупредили о «золотых» энергоносителях
Слухи о болезни, «Аншлаг», маленькая пенсия: как живет Регина Дубовицкая
Назван возможный преемник главы МИД Украины
Меркель отказалась от фирменного жеста руками
14-летняя дочь Самойловой и Джигана показала своего молодого человека
Медведев рассказал, как «Единая Россия» защитила права ветеранов СВО
Модель Артамонова снова решила поворошить белье Глушенкова
В ЕС признали обеспокоенность Бельгии по российским активам
На Украине обвинили Ермака в краже $50 млн у ООН
Лукашенко оценил последние действия Трампа
Дальше
Самое популярное
Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке
Общество

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке

Куриные ножки в слоеном тесте: можно порционно подать на Новый год или просто вкусно поужинать
Общество

Куриные ножки в слоеном тесте: можно порционно подать на Новый год или просто вкусно поужинать

С этим салатом вся семья полюбила морскую капусту: «Мореход» с крабовыми палочками — он универсальный, хоть на ужин, хоть на Новый год
Общество

С этим салатом вся семья полюбила морскую капусту: «Мореход» с крабовыми палочками — он универсальный, хоть на ужин, хоть на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.