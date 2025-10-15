В России добавили ответственности иноагентам за проступки Путин подписал закон об усилении ответственности для иноагентов за нарушения

Президент России Владимир Путин подписал закон, усиливающий ответственность за нарушения законодательства об иностранных агентах. Согласно новым нормам, для привлечения к уголовной ответственности теперь достаточно одного административного наказания за аналогичное нарушение. Ранее для этого требовалось двукратное привлечение к административной ответственности.

Изменения также распространяются на иностранных агентов, имеющих непогашенную судимость по данной статье. Закон направлен на ужесточение контроля за соблюдением законодательства об иностранных агентах в России.

Ранее полиция Санкт-Петербурга задержала 18-летнюю Диану Логинову (сценический псевдоним Наоко) за выступление с песнями из репертуара иностранных агентов в центре города. Инцидент произошел вечером 13 октября напротив Казанского собора.

До этого на открытых площадках Севастополя запретили исполнять песни артистов, признанных в России иностранными агентами. Под ограничения также попали композиции исполнителей, имеющих гражданство недружественных стран.