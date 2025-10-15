Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 21:40

В России добавили ответственности иноагентам за проступки

Путин подписал закон об усилении ответственности для иноагентов за нарушения

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, усиливающий ответственность за нарушения законодательства об иностранных агентах. Согласно новым нормам, для привлечения к уголовной ответственности теперь достаточно одного административного наказания за аналогичное нарушение. Ранее для этого требовалось двукратное привлечение к административной ответственности.

Изменения также распространяются на иностранных агентов, имеющих непогашенную судимость по данной статье. Закон направлен на ужесточение контроля за соблюдением законодательства об иностранных агентах в России.

Ранее полиция Санкт-Петербурга задержала 18-летнюю Диану Логинову (сценический псевдоним Наоко) за выступление с песнями из репертуара иностранных агентов в центре города. Инцидент произошел вечером 13 октября напротив Казанского собора.

До этого на открытых площадках Севастополя запретили исполнять песни артистов, признанных в России иностранными агентами. Под ограничения также попали композиции исполнителей, имеющих гражданство недружественных стран.

иноагенты
Владимир Путин
уголовная ответственность
законы
