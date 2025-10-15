В России добавили ответственности иноагентам за проступки

Президент России Владимир Путин подписал закон, усиливающий ответственность за нарушения законодательства об иностранных агентах. Согласно новым нормам, для привлечения к уголовной ответственности теперь достаточно одного административного наказания за аналогичное нарушение. Ранее для этого требовалось двукратное привлечение к административной ответственности.
Изменения также распространяются на иностранных агентов, имеющих непогашенную судимость по данной статье. Закон направлен на ужесточение контроля за соблюдением законодательства об иностранных агентах в России.
Ранее полиция Санкт-Петербурга задержала 18-летнюю Диану Логинову (сценический псевдоним Наоко) за выступление с песнями из репертуара иностранных агентов в центре города. Инцидент произошел вечером 13 октября напротив Казанского собора.
До этого на открытых площадках Севастополя запретили исполнять песни артистов, признанных в России иностранными агентами. Под ограничения также попали композиции исполнителей, имеющих гражданство недружественных стран.