17 декабря 2025 в 11:13

Названы 10 стран Европы, которые сильнее всего осложнили въезд для россиян

Максимов: Прибалтика и Скандинавия сильнее всего осложнили въезд россиянам

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Страны Прибалтики и Скандинавии сильнее всех осложнили въезд россиянам среди всех европейских государств, заявил председатель координационного совета при Общественной палате РФ по развитию туризма Андрей Максимов. По его словам, которые приводит ТАСС, больше всего проблем возникает с Эстонией, Латвией, Литвой, Данией, Норвегией, Финляндией, Нидерландами, Бельгией, Польшей и Чехией.

Наибольшие сложности <…> возникают с такими странами, как три прибалтийские республики — Эстония, Латвия и Литва, три страны скандинавские — Дания, Норвегия, Финляндия, две страны Бенилюкса — Нидерланды и Бельгия, и две бывшие страны соцлагеря — Польша и Чехия. Все эти страны ввели, с одной стороны, отказ от выдачи виз россиянам, с другой стороны, запрет на въезд россиян, — рассказал Максимов.

Он отметил, что в эти страны россияне не смогут въехать, даже если у них есть шенгенская виза. Они смогут попасть туда только из других стран Шенгенской зоны, так как в таком случае не будет пограничного контроля.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с открытием визовых центров Кипра в России отмечала, что число визовых отказов в странах Евросоюза для граждан России неизменно растет. По ее словам, у Евросоюза дискриминационный подход к россиянам. Она добавила, что к существующим мерам ограничения передвижения россиян с ноября 2025 года прибавится решение Европейской комиссии о прекращении оформления многократных шенгенских виз российским гражданам.

