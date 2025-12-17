Новый год-2026
17 декабря 2025 в 08:48

Евростат оценил масштаб обрушения немецкого экспорта в Россию

Евростат: Германия потеряла 73,5% поставок на российский рынок из-за санкций

Фото: Michael Kuenne/Keystone Press Agency/Global Look Press
Германия потеряла более 70% поставок на российский рынок в результате введения санкций против Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата. По информации аналитиков, в январе — сентябре 2021 года немецкие компании поставили в РФ товаров и услуг на €19,6 млрд.

Однако за аналогичный период 2025 года этот показатель составил всего €5,2 млрд (487,8 млрд рублей). Таким образом, ФРГ лишилась 73,5% своего экспорта. Кроме того, если в 2021 году ежемесячно Германия получала €2,3 млрд (215,7 млрд рублей) за счет поставок в Россию, то в текущем году этот показатель опустился до €584 млн (54,7 млрд рублей).

Ранее сообщалось, что Индия планирует удвоить объем экспорта товаров и услуг в Россию. Как заявил генеральный и главный исполнительный директор Федерации индийских экспортных организаций Аджай Сахай, его могут довести до $10 млрд.

До этого стало известно, что доходы России от экспорта мороженого в 2025 году могут увеличиться почти на 26%. В денежном выражении прирост, по ожиданиям экспертов, составит 25,9% и достигнет $73 млн. Физические объемы поставок этого лакомства за рубеж могут вырасти примерно на 10%.

