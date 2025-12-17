Проще шубы и «Мимозы»: салат «Нежный» с кальмарами и яблоками

Проще шубы и «Мимозы»: салат «Нежный» с кальмарами и яблоками

Легкий и свежий — этот салат действительно оправдывает свое название. Он хорошо вписывается в новогоднее меню. Мягкие кальмары, хруст яблока и нежность яиц делают его идеальным дополнением к классическим салатам.

Для блюда нужны отварные кальмары — достаточно 300 г тушек, сваренных 2 минуты после закипания воды, чтобы они остались мягкими. Нарежьте их тонкими полосками. Добавьте 2 вареных яйца, порезанных кубиками, и одно сладкое зеленое яблоко без кожуры, нарезанное мелкими кусочками. Вмешайте 2 столовые ложки натурального йогурта или легкого майонеза, посолите по вкусу и аккуратно перемешайте. При желании можно добавить немного свежего укропа или совсем чуть-чуть лимонного сока.

Совет: чтобы кальмары не стали резиновыми, опускайте их только в кипящую воду и отсчитывайте ровно 120 секунд.

Тарталетки «Новогодний снежок» — простые и красивые. Будут готовы за 15 минут.