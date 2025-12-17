Кроме классических блюд готовлю на Новый год эту «изюминку»: салат «Ежик» с яблоком и черносливом

Кроме классических блюд готовлю на Новый год эту «изюминку»: салат «Ежик» с яблоком и черносливом

Кроме классических блюд всегда готовлю на Новый год эту «изюминку» — салат «Ежик» с яблоком и черносливом. Его вкус очень многогранный: нежная курица, легкая кислинка яблока, сладость чернослива и сливочные ноты сыра создают гармоничную композицию, а орехи добавляют приятную хрусткость.

Вам понадобится: 300 г отварного куриного филе (мелко нарезать), 3 яйца (белки и желтки отделить и натереть отдельно), кисло-сладкое яблоко (очистить и натереть на мелкой терке), 150 г твердого сыра (натереть), 100 г чернослива (мелко нарезать), 50 г грецких орехов (измельчить), майонез для пропитки. Выкладывайте салат слоями в следующем порядке, промазывая каждый майонезом: 1 — куриное филе, 2 — тертые белки, 3 — тертое яблоко, 4 — тертый сыр, 5 — мелко нарезанный чернослив, 6 — тертые желтки. Сверху посыпьте салат измельченными орехами, чтобы создать эффект иголок ежика. Дайте салату пропитаться в холодильнике 2–3 часа.

Ранее стало известно, как приготовить очень бюджетный, но сногсшибательный салат «Нежность»: минимум затрат и максимум удовольствия.