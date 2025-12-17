Новый год-2026
Венесуэла жестко ответила на притязания США

Венесуэла отвергла притязания Трампа на природные ресурсы и территорию

Дельси Родригес Дельси Родригес Фото: Wei Neiruilaquanguodaibiaodahui/XinHua/Global Look Press
Каракас подтверждает суверенитет над всеми природными богатствами своей страны, заявил вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес. Он отметил, что республика также имеет право на свободную навигацию и торговлю. Родригес добавил, что формулировка «террористическая организация» по отношению к Венесуэле является «колониалистской».

Венесуэла, в полном осуществлении международного права, нашей конституции и законов республики, подтверждает свой суверенитет над всеми своими природными богатствами, — сказал Родригес.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп признал власти Венесуэлы иностранной террористической организацией. Американский лидер предупредил о блокаде следующих в Венесуэлу и из нее подсанкционных нефтяных танкеров.

До этого представитель Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что администрация Трампа отрицает планы ввязываться в длительный военный конфликт с Венесуэлой. Она ответила на вопрос журналистов о возможных последствиях военного вмешательства, среди которых авиационные удары.

