Россиян предупредили о штрафах за украшение подъездов к Новому году

Желание подарить соседям новогоднее настроение, украсив подъезд, может обойтись россиянам в 15 тыс. рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на опрошенных экспертов. Размещение мишуры, плакатов и гирлянд на стенах и перилах без решения общего собрания собственников классифицируется как административное правонарушение, за которое предусмотрены штрафы.

Особое внимание уделяется пожарной безопасности. Загромождение путей эвакуации елками и использование некачественных электрических гирлянд создают риск короткого замыкания. Если декорации станут причиной возгорания или гибели людей, наступает уголовная ответственность по статьям 109 и 219 УК РФ, предполагающая до четырех лет тюремного заключения.

Для легального преображения подъезда необходимо пройти бюрократический путь: провести собрание жильцов, составить протокол и согласовать оформление с ТСЖ или управляющей компанией. Только после этого можно приступать к выбору украшений.

Юристы настоятельно рекомендуют отказаться от бумажных снежинок, ваты и натуральных тканей в оформлении общественных пространств. Любая уличная иллюминация должна иметь защиту от осадков, а подключение приборов через удлинители в местах, не предназначенных для этого, остается под строгим запретом.

Ранее юрист Иван Соловьев предупредил россиян, что использование пиротехники во дворах многоквартирных домов в новогоднюю ночь может обернуться крупными штрафами. Запуск петард и фейерверков вне специально отведенных площадок не только создает опасный риск попадания зарядов в окна и на балконы, но и нарушает региональные режимы тишины из-за превышения допустимых норм шума.