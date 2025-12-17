Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 10:35

Россиян предупредили о штрафах за украшение подъездов к Новому году

Россиянам напомнили о штрафах за незаконное украшение подъездов к Новому году

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Желание подарить соседям новогоднее настроение, украсив подъезд, может обойтись россиянам в 15 тыс. рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на опрошенных экспертов. Размещение мишуры, плакатов и гирлянд на стенах и перилах без решения общего собрания собственников классифицируется как административное правонарушение, за которое предусмотрены штрафы.

Особое внимание уделяется пожарной безопасности. Загромождение путей эвакуации елками и использование некачественных электрических гирлянд создают риск короткого замыкания. Если декорации станут причиной возгорания или гибели людей, наступает уголовная ответственность по статьям 109 и 219 УК РФ, предполагающая до четырех лет тюремного заключения.

Для легального преображения подъезда необходимо пройти бюрократический путь: провести собрание жильцов, составить протокол и согласовать оформление с ТСЖ или управляющей компанией. Только после этого можно приступать к выбору украшений.

Юристы настоятельно рекомендуют отказаться от бумажных снежинок, ваты и натуральных тканей в оформлении общественных пространств. Любая уличная иллюминация должна иметь защиту от осадков, а подключение приборов через удлинители в местах, не предназначенных для этого, остается под строгим запретом.

Ранее юрист Иван Соловьев предупредил россиян, что использование пиротехники во дворах многоквартирных домов в новогоднюю ночь может обернуться крупными штрафами. Запуск петард и фейерверков вне специально отведенных площадок не только создает опасный риск попадания зарядов в окна и на балконы, но и нарушает региональные режимы тишины из-за превышения допустимых норм шума.

Новый год
украшения
декорации
юристы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Топливный рынок: цифровая отчетность против неопределенности
Раскрыто, отправят ли США войска на Украину после мирного урегулирования
Стал известен приговор жительнице Перми по делу о гибели двух подростков
Малышева дала совет, как распознать поддельную красную икру
Суд вынес приговор шпиону, собиравшему данные о военных объектах Москвы
В Госдуме предупредили, что грозит за украшение подъезда к Новому году
Бритни Спирс случайно оголила грудь на курорте в Мексике
ЕС предрекли катастрофические последствия по одному вопросу
Стало известно о последней московской недвижимости Долиной
Трампа призвали признать победу России над Украиной
HR-эксперт рассказала, каким будет рынок труда в 2026 году
В Москве под колесами поезда погиб человек
ФСБ предотвратила теракт в колонии под Ростовом
Суд отобрал активы у похитившего 137 млн рублей начальника ФНС
«Бросили»: украинский пленный посетовал на бессердечность командования ВСУ
Родригез проиграл суд по алиментам
Стало известно, кто займет пост главного тренера ФК «Рубин»
В России стали меньше производить автомобилей
Участнику теракта в Австралии предъявили 59 пунктов обвинения
Диетолог дала советы, как похудеть без стресса и последствий
Дальше
Самое популярное
Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
Общество

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.