Главврач устроил шоу «Большой брат» в стенах своей больницы Главврач из Волгограда читал переписку сотрудницы и отчитывал ее

Главврач одной из волгоградских больниц получил доступ к личной переписке своей секретарши, после чего отчитал ее, пишет Telegram-канал Baza. Свои действия он объяснил тем, что сотрудница якобы дала согласие на обработку персональных данных.

Анастасия работала помощницей руководителя медучреждения. В какой-то момент у нее произошел конфликт с бухгалтером, о котором девушка рассказала своему молодому человеку в личных сообщениях.

Спустя некоторое время главврач начал настаивать, чтобы все рабочие документы ему направляли только через мессенджеры WhatsApp или Telegram. Анастасия выполняла требование и пользовалась веб-версиями приложений, при этом ее аккаунты оставались открытыми и авторизованными.

Позже главврач вызвал сотрудницу к себе и заявил, что она якобы распространила корпоративную информацию, указав на конфликт с бухгалтером. Когда девушка поинтересовалась, откуда ему известны подробности личной переписки, руководитель ответил, что имеет доступ ко всем рабочим компьютерам. Также оказалось, что он мог следить за сотрудниками по камере. После этого Анастасия приняла решение уволиться.

