В WhatsApp появятся новые функции В WhatsApp с последним обновлением добавят поиск по никнейму

Мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) введет функцию поиска и вызова пользователей по никнейму, сообщает портал WABetaInfo. Нововведение позволит пользователям повысить конфиденциальность и общаться в мессенджере, не раскрывая свой номер телефона.

Отмечается, что аналогичная функция уже есть у главного конкурента WhatsApp — Telegram. Имена пользователей не могут начинаться с «www», должны включать как минимум одну букву, при этом разрешены только определенные символы.

После выбора допустимого имени пользователя WhatsApp подтвердит его. С этого момента никнейм будет отображаться в разговорах и групповых чатах. Будущее обновление веб-версии WhatsApp также позволит пользователям проверять, доступно ли желаемое имя.

Ранее мессенджер предложил входить в аккаунт через электронную почту на фоне ограничений рассылки СМС для регистрации и входа в России. Также доступ к аккаунту можно получить с помощью Face ID или отпечатков пальцев.