Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
07 ноября 2025 в 18:44

В WhatsApp появятся новые функции

В WhatsApp с последним обновлением добавят поиск по никнейму

WhatsApp WhatsApp Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) введет функцию поиска и вызова пользователей по никнейму, сообщает портал WABetaInfo. Нововведение позволит пользователям повысить конфиденциальность и общаться в мессенджере, не раскрывая свой номер телефона.

Отмечается, что аналогичная функция уже есть у главного конкурента WhatsApp — Telegram. Имена пользователей не могут начинаться с «www», должны включать как минимум одну букву, при этом разрешены только определенные символы.

После выбора допустимого имени пользователя WhatsApp подтвердит его. С этого момента никнейм будет отображаться в разговорах и групповых чатах. Будущее обновление веб-версии WhatsApp также позволит пользователям проверять, доступно ли желаемое имя.

Ранее мессенджер предложил входить в аккаунт через электронную почту на фоне ограничений рассылки СМС для регистрации и входа в России. Также доступ к аккаунту можно получить с помощью Face ID или отпечатков пальцев.

мессенджеры
функции
конфиденциальность
WhatsApp
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Звезда «Эйфории» отказалась извиняться за скандальную рекламу джинсов
Украина не попадет в Евросоюз из-за политики Зеленского
Грузовой состав переехал пенсионерок
Битва за Москву: на Красной площади открылся музей «Город живых историй»
Школьник лишился почти всей пищеварительной системы из-за врачей
На Западе раскрыли, куда сбежит Зеленский после провала на фронте
В Госдуме дали необычный совет родителям 30-летних дочерей
Названа причина ужесточения визового режима в Евросоюзе
Михалков назвал причину упадка европейского кинематографа
Российская авиакомпания отказалась летать в Тель-Авив
Украинец прошел медкомиссию и пытался убить себя в военкомате
Названа причина похищения и убийства в ОАЭ «друга Дурова»
Гаджизаде: место для подписания мира между Баку и Ереваном обсудят позже
Прокурор и дядя сожгли таксиста: как в Подмосковье раскрыли убийство
В WhatsApp появятся новые функции
Гузеева сообщила приятную новость о пополнении в семье
Гаджизаде высказался об отношениях Азербайджана и России
В Липецке на месте прорыва трубы поселились необычные «гости»
Михалков обещал победителю аналога «Оскара» якутские бриллианты на $1 млн
Названы версии авиакатастрофы в Дагестане, которые рассматривает следствие
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.