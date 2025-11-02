Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
02 ноября 2025 в 20:48

WhatsApp предложил новый способ входа в аккаунт

WhatsApp предложил входить в аккаунт через электронную почту

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

WhatsApp предложил входить в аккаунт через электронную почту на фоне ограничений рассылки СМС для регистрации и входа в мессенджеры в России, убедился корреспондент NEWS.ru. Другие пользователи не смогут увидеть адрес. Также доступ к аккаунту можно получить с помощью Face ID или отпечатков пальцев.

Электронная почта помогает получить доступ к вашему аккаунту и позволяет WhatsApp связаться с вами в случае проблем с безопасностью или поддержкой. Она не видна другим пользователям, — сказано в сообщении.

По данным портала «Код Дурова», в России начали вводить ограничения на регистрацию пользователей в Telegram и WhatsApp. Авторы поста отмечают, что операторы связи получили указание от вышестоящих органов прекратить отправку СМС и звонков с кодами авторизации новым клиентам. Отмечается, что часть компаний уже начала выполнять это требование.

Депутат Госдумы Андрей Свинцов между тем заявил, что ограничение работы Telegram и WhatsApp — это мягкий метод принуждения компаний к соблюдению российского законодательства. Полный запрет на использование мессенджеров, по его словам, пока не рассматривается.

WhatsApp
мессенджеры
электронная почта
аккаунты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мотоциклист насмерть сбил известного турецкого актера
Вице-премьер назвал новое звено российской торговли
Стало известно о массовом бегстве пограничников Украины
Для водителей вводят новые правила на Крымском мосту
Сибига заявил о необходимости развивать дальнобойный потенциал Украины
В России стали чаще делать важные операции для женского здоровья
Военкор оценил передачу Украине двух батарей Patriot
ПВО России отразила более 20 украинских дронов за пять часов
Вучич заявил, что готов продавать оружие ЕС для поставки на Украину
Соболенко уверенно стартовала на итоговом турнире WTA
Малкин не сдержался на льду и получил крупный штраф
Московского дизайнера ограбили в туалете
Проклова отреагировала на слухи о скорой свадьбе
WhatsApp предложил новый способ входа в аккаунт
Кемеровскую область охватили природные катаклизмы
Блогер раскрыл, как сбежал от украинской мобилизации
«Все разрушат»: отец Маска раскрыл, как на Западе с детства пугают русскими
В Британии испугались «российской угрозы» и призвали вкладываться в оборону
Дом в Финляндии, мнение о выборах, четверо детей: как живет Андрей Федорцов
Замминистра молодежной политики российского региона решил поехать на СВО
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

В Покровске уничтожили спецназ ГУР Украины: провал Буданова, что известно
Россия

В Покровске уничтожили спецназ ГУР Украины: провал Буданова, что известно

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.