WhatsApp предложил новый способ входа в аккаунт

WhatsApp предложил входить в аккаунт через электронную почту на фоне ограничений рассылки СМС для регистрации и входа в мессенджеры в России, убедился корреспондент NEWS.ru. Другие пользователи не смогут увидеть адрес. Также доступ к аккаунту можно получить с помощью Face ID или отпечатков пальцев.

Электронная почта помогает получить доступ к вашему аккаунту и позволяет WhatsApp связаться с вами в случае проблем с безопасностью или поддержкой. Она не видна другим пользователям, — сказано в сообщении.

По данным портала «Код Дурова», в России начали вводить ограничения на регистрацию пользователей в Telegram и WhatsApp. Авторы поста отмечают, что операторы связи получили указание от вышестоящих органов прекратить отправку СМС и звонков с кодами авторизации новым клиентам. Отмечается, что часть компаний уже начала выполнять это требование.

Депутат Госдумы Андрей Свинцов между тем заявил, что ограничение работы Telegram и WhatsApp — это мягкий метод принуждения компаний к соблюдению российского законодательства. Полный запрет на использование мессенджеров, по его словам, пока не рассматривается.