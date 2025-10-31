В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp «Код Дурова»: новые пользователи Telegram и WhatsApp не будут получать СМС

В России вводят ограничения на регистрацию пользователей в мессенджерах Telegram и WhatsApp, передает «Код Дурова». По данным портала, российские операторы связи получили требование от вышестоящих органов прекратить отправку СМС-сообщений и звонков с кодами авторизации новым клиентам.

Ряд операторов уже приступил к выполнению этого указания. Не все российские операторы пока следуют данному требованию, однако ситуация может измениться.

Telegram уже внедрил альтернативные способы отправки кодов авторизации для существующих пользователей, но для регистрации новых аккаунтов по-прежнему требуется получение СМС. Если все операторы выполнят это требование, процесс регистрации новых пользователей в Telegram и WhatsApp может быть затруднен или даже невозможен. Информацию о запрете передачи СМС и звонков новым пользователям Telegram и WhatsApp также подтвердил источник РБК в отрасли информационной безопасности.

Ранее депутат Госдумы Андрей Свинцов сообщил, что ограничение работы Telegram и WhatsApp — это мягкий метод принуждения компаний к соблюдению российского законодательства. Полный запрет на использование мессенджеров, по его словам, пока не рассматривается.