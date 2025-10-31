Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
31 октября 2025 в 10:51

В ГД объяснили, почему россиянам могли ограничить регистрацию в Telegram

Депутат Свинцов назвал ограничение работы Telegram мягкой формой принуждения

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Ограничение работы Telegram и WhatsApp является мягкой формой принуждения компаний к соблюдению действующего законодательства РФ, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Свинцов. Тем не менее, по его словам, введение полного запрета на использование мессенджеров не планируется.

Пока более подробной информации у меня нет, читал об этом только в СМИ. Мои аккаунты продолжают работать, хотя новые я не завожу. Поэтому если мобильные операторы блокируют приходящие СМС, наверное, это такая мягкая форма понуждения этих компаний к выполнению действующего законодательства в РФ. Напомню, что Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) должна соблюдать весь комплекс законодательства, в том числе и открытие в России представительства, и хранение персональных данных наших граждан и чувствительной инфраструктуры, — поделился Свинцов.

Он подчеркнул, что постепенное ужесточение требований к компании Meta является единственно возможным способом обеспечить соблюдение законов. При этом, по словам депутата, обсуждений о жестких ограничениях в отношении Telegram и WhatsApp не ведется.

Ранее Роскомнадзор заявил, что не ограничивал работу Telegram и WhatsApp в Крыму. Так ведомство прокомментировало сообщения о проблемах с доступом к этим мессенджерам на полуострове.

Telegram
мессенджеры
россияне
WhatsApp
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Шойгу обратился к тем, кто не верил в «Посейдон» и «Буревестник»
«Моральное омерзение»: Косачев о трансформации «Евровидения»
Полиция провела рейд в притоне снимавших порно стримеров
Золотое кольцо России: путеводитель по главному туристическому маршруту
Шойгу раскрыл, что помогает России закаляться
В Ульяновске закрыли гимназию из-за вспышки инфекции
Родителям дали советы, как привить ребенку любовь к чтению
На Урале умер депутат Букреев
Звезде сериала «Универ» грозит ампутация ноги
ФСБ ликвидировала ячейку отправлявших деньги в Киев сектантов
Российский губернатор стал рэпером
Доллар резко пошел вверх: курсы сегодня, 31 октября, что с евро и юанем
«Гнилье»: депутат о решении ЕС наказать Словакию из-за закона о двух полах
Шойгу предрек Евросоюзу скорую погибель
В Петербурге пенсионера наказали за значок в цветах украинского флага
Пышные, ароматные и румяные — идеальные яблочные оладьи
Готовлю оладьи с творогом — нежнее не бывает
Мантуров назвал главную цель утилизационного сбора в России
Пассажир припрятал премиальные ювелирные украшения в необычном месте
Трампа уличили в одном решении по России после встречи с Си Цзиньпином
Дальше
Самое популярное
Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Общество

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

К мясу, картошке и просто на бутерброд с колбасой: обалденный соус, который украсит любое блюдо, — грузинские секреты сацебели
Общество

К мясу, картошке и просто на бутерброд с колбасой: обалденный соус, который украсит любое блюдо, — грузинские секреты сацебели

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.