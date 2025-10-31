В ГД объяснили, почему россиянам могли ограничить регистрацию в Telegram

Ограничение работы Telegram и WhatsApp является мягкой формой принуждения компаний к соблюдению действующего законодательства РФ, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Свинцов. Тем не менее, по его словам, введение полного запрета на использование мессенджеров не планируется.

Пока более подробной информации у меня нет, читал об этом только в СМИ. Мои аккаунты продолжают работать, хотя новые я не завожу. Поэтому если мобильные операторы блокируют приходящие СМС, наверное, это такая мягкая форма понуждения этих компаний к выполнению действующего законодательства в РФ. Напомню, что Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) должна соблюдать весь комплекс законодательства, в том числе и открытие в России представительства, и хранение персональных данных наших граждан и чувствительной инфраструктуры, — поделился Свинцов.

Он подчеркнул, что постепенное ужесточение требований к компании Meta является единственно возможным способом обеспечить соблюдение законов. При этом, по словам депутата, обсуждений о жестких ограничениях в отношении Telegram и WhatsApp не ведется.

Ранее Роскомнадзор заявил, что не ограничивал работу Telegram и WhatsApp в Крыму. Так ведомство прокомментировало сообщения о проблемах с доступом к этим мессенджерам на полуострове.