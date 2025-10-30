Роскомнадзор опроверг сообщения о блокировке мессенджеров в Крыму

Роскомнадзор не вмешивался в работу мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) в Крыму, сообщили РИА Новости в ведомстве. В четверг СМИ со ссылкой на оператора «Волна» сообщили, что доступ к популярным среди россиян мессенджерам на полуострове был ограничен.

Роскомнадзор не блокирует названные сервисы, — сообщили в ведомстве.

Ранее Роскомнадзор объяснил, что в стране ввели частичные ограничения на работу WhatsApp и Telegram для противодействия преступной деятельности. Именно эти сервисы стали основными инструментами для мошеннических схем, вымогательства денежных средств. Также через них россиян вовлекают в диверсионную и террористическую деятельность.

Однако, по мнению депутата госдумы Андрея Свинцова, упомянутые мессенджеры не будут подвергаться полному запрету на территории России. По его словам, ограничения направлены только на защиту населения от злоумышленников и носят временный характер. Политик добавил, что сервисы восстанавливают работу, когда компании начинают сотрудничать с властями и правоохранительными структурами.