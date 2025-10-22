Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 13:26

В РКН объяснили, зачем Telegram и WhatsApp «тормозятся» на юге России

В РКН заявили, что ограничивают работу WhatsApp и Telegram на юге России

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Роскомнадзор ввел частичные ограничения на работу иностранных мессенджеров WhatsApp и Telegram для противодействия преступной деятельности, заявили ТАСС в ведомстве. Такой ответ последовал на просьбу озвучить причины сбоев в функционировании платформ в южных регионах России.

Для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению работы иностранных мессенджеров, — сообщили в ведомстве.

В РКН пояснили, что, согласно информации правоохранительных органов и многочисленным обращениям граждан, именно эти сервисы стали основными инструментами для мошеннических схем, вымогательства денежных средств. Также через эти мессенджеры россиян вовлекают в диверсионную и террористическую деятельность.

Многочисленные сбои в работе мессенджера WhatsApp были зафиксированы в среду, 22 октября. За час о нарушениях в работе приложения сообщили более 400 человек. Наибольшее количество жалоб зарегистрировано из Свердловской области (7%). Республика Татарстан и Новосибирская область находятся на втором месте по числу обращений (по 6%), за ними следует Хабаровский край (5%).

