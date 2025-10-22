Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 14:19

В Госдуме ответили, могут ли Telegram и WhatsApp полностью запретить в РФ

Депутат Свинцов: Telegram и WhatsApp не будут полностью запрещать в России

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Мессенджеры Telegram и WhatsApp не будут подвергаться полному запрету на территории России, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Свинцов. По его словам, временные ограничения направлены на защиту населения от злоумышленников.

Сейчас не ведется никаких разговоров о полной блокировке этих мессенджеров на территории России. Я считаю, что полный запрет и в будущем вряд ли произойдет. Миллионы наших граждан пользуются ими в личных целях, для служебных переписок. То, что звонки через мессенджеры ограничили, это делают многие страны, в том числе Объединенные Арабские Эмираты, — подчеркнул Свинцов.

Он пояснил, что некоторые государства приостанавливают работу мессенджеров, пока компании не начнут взаимодействовать с властями и правоохранительными структурами. По словам депутата, ограничения в южных регионах России являются временной мерой, необходимой для борьбы с мошенничеством.

Ранее Роскомнадзор частично ограничил работу иностранных мессенджеров WhatsApp и Telegram в ответ на попытки использования их для преступной деятельности. В результате в южных регионах России возникли технические проблемы с работой этих платформ.

