24 сентября 2025 в 09:20

Российские компании получили «письма счастья» от хакеров

Хакеры крадут данные российских компаний через поддельные техзадания

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Хакеры начали активно взламывать базы данных российских компаний, рассылая им поддельные письма с правками к техзаданиям, сообщили РИА Новости в Angara Security. Злоумышленники рассылают письма под названием «Техническое задание № 119843-28 Исх. N_3435.scr» с вложениями к нему, вредоносный файл внешне похож на PDF-документ.

После скачивания подставного техзадания компьютер атакуют сразу несколько вредоносных программ, включая утилиту для пересылки похищенных данных и сервис удаленного доступа. Хакеры получают постоянный неконтролируемый доступ к данным компании, собирают пароли и другую информацию. Эксперты отмечают, что обнаружить атаку крайне сложно, поскольку вредоносное ПО автоматически удаляется сразу после выполнения своих задач. Предполагается, что среди целей злоумышленников — сбор данных, в том числе из десктопной версии мессенджера Telegram.

Ранее стало известно, что в Брюсселе хакеры два дня подряд отменяли рейсы в аэропорту. Были отменены или перенаправлены 44 рейса из 257. Кибератаке подверглись системы регистрации и посадки пассажиров, что вынудило сотрудников воздушной гавани обслуживать всех вручную.

хакеры
кибербезопасность
взломы
электронная почта
