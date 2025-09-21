Хакеры второй день подряд «отменяют» рейсы в аэропорту Брюсселя

В международном аэропорту Брюсселя отменены или перенаправлены 44 рейса из 257, сообщила пресс-служба воздушной гавани. Причиной такого решения стала кибератака на системы регистрации и посадки пассажиров обслуживающей компании.

На данный момент из-за кибератаки на внешнего поставщика услуг 38 рейсов отменены и шесть перенаправлены, — говорится в сообщении.

В аэропорту предупредили, что половина вылетов в воскресенье, 21 сентября, не состоится, так как восстановить работу систем не удалось. Отмечается, что сбои могут сохраниться и в понедельник, поэтому к обслуживанию пассажиров подключили весь персонал, регистрация и посадка проводятся вручную.

Хакеры атаковали системы аэропорта Брюсселя накануне, 20 сентября. Это также коснулось других европейских воздушных гаваней. В ЕС начали расследование причин масштабного сбоя.

Ранее масштабной хакерской атаке подверглись системы российской авиакомпании «КрасАвиа». Несмотря на сбой, рейсы выполнялись по расписанию. Однако не работала онлайн-регистрация, поэтому пассажиров попросили приезжать в аэропорты заранее.