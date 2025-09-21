«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
21 сентября 2025 в 11:38

Хакеры второй день подряд «отменяют» рейсы в аэропорту Брюсселя

В аэропорту Брюсселя не смогли принять 44 рейса из 257 из-за кибератаки

Фото: Eric Lalmand/Global Look Press

В международном аэропорту Брюсселя отменены или перенаправлены 44 рейса из 257, сообщила пресс-служба воздушной гавани. Причиной такого решения стала кибератака на системы регистрации и посадки пассажиров обслуживающей компании.

На данный момент из-за кибератаки на внешнего поставщика услуг 38 рейсов отменены и шесть перенаправлены, — говорится в сообщении.

В аэропорту предупредили, что половина вылетов в воскресенье, 21 сентября, не состоится, так как восстановить работу систем не удалось. Отмечается, что сбои могут сохраниться и в понедельник, поэтому к обслуживанию пассажиров подключили весь персонал, регистрация и посадка проводятся вручную.

Хакеры атаковали системы аэропорта Брюсселя накануне, 20 сентября. Это также коснулось других европейских воздушных гаваней. В ЕС начали расследование причин масштабного сбоя.

Ранее масштабной хакерской атаке подверглись системы российской авиакомпании «КрасАвиа». Несмотря на сбой, рейсы выполнялись по расписанию. Однако не работала онлайн-регистрация, поэтому пассажиров попросили приезжать в аэропорты заранее.

Европа
Брюссель
Бельгия
кибератаки
хакеры
аэропорты
сбои
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Еще одному фигуранту дела о гибели людей в вездеходе предъявили обвинение
Гороскоп на неделю с 22 сентября: что ждет каждый знак зодиака?
Петербургская полиция ищет ночного стрелка-охранника с Рубинштейна
Солдаты из скандинавских стран возмутились новой униформой
Певец Ваня Дмитриенко повысил цену на свои выступления
Британские истребители решили «защитить» Польшу после инцидента с БПЛА
Гуменник выиграл отбор к ОИ-2026, опередив украинца Марсака на 45 баллов
Подполье узнало об ударе по артиллерийскому складу в Сумах
Подполье заявило об ударе по авиабазе для F-16 в Полтаве
Россиянин отправился на отдых и заметил у себя необычную аллергию
Гороскоп на 21 сентября: Рыб ждет учеба, Весы преодолеют преграды
«Список патриотов»: вице-премьер Крыма обрадовался санкциям Киева
Школьник заставил сверстника съесть шнурки на камеру и плюнул ему в рот
«Все-таки соседи»: Белоруссия высказалась о потенциальной войне с Польшей
«Разрыв растет»: Пушков о тревожном сигнале для жителей ФРГ
Польше удалось найти последний разыскиваемый дрон
Россиянам рассказали, когда начнется пик заболеваемости гриппом и ОРВИ
Очень необычный рецепт оливье с копченой курицей и гранатом
Аджика из кабачков: необычная версия традиционной закуски
Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.