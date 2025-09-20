Один из самых загруженных аэропортов Европы подвергся кибератаке

Международный аэропорт Брюсселя Завентем подвергся масштабной кибератаке, из-за которой возникли сбои в системах регистрации и посадки пассажиров, передает администрация воздушной гавани. Сообщается, что хакеры атаковали и другие европейские аэропорты, но не уточняется, какие именно.

Вечером в пятницу произошла кибератака на поставщика услуг систем регистрации и посадки на рейс, затронувшая несколько европейских аэропортов, включая аэропорт Брюсселя. На данный момент проводится расследование. Поставщик услуг активно работает над решением проблемы и стремится решить ее как можно скорее, — сообщили представители аэропорта.

В пресс-службе отметили, что кибератака повлияет на расписание и приведет к задержкам и отменам рейсов. Пассажирам, вылетающим в субботу, 20 сентября, рекомендуется заранее уточнить статус своего рейса у авиакомпании и приезжать в аэропорт только при подтвержденном вылете.

Ранее хакерской атаке подвергся сайт петербургского аэропорта Пулково. Работа портала была приостановлена.

До этого в аэропортах Волгограда и Калуги ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Работа воздушных гаваней была приостановлена для обеспечения безопасности полетов.