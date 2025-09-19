В двух российских аэропортах изменили график работы Росавиация ограничила работу аэропортов Волгограда и Калуги

Временные ограничения на работу введены в аэропорту Волгограда и Калуги, информировала пресс-служба Росавиации. Представитель компании Артем Кореняко подчеркнул, что это необходимо для безопасности полетов.

Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении.

Ранее Артем Кореняко сообщил, что в саратовском аэропорту Гагарин временно приостановлен прием и выпуск самолетов. Решение принято для обеспечения безопасности полетов.

До этого в аэропорту Екатеринбурга был задержан мужчина за нарушение общественного порядка. Он выражался нецензурной бранью и отказывался подчиняться требованиям сотрудников полиции. В отношении него был составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство».

Также в аэропорту Сочи вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Представитель Росавиации информировал, что меры были приняты в целях обеспечения безопасности гражданских полетов. В Сочи на тот момент действовала угроза атаки БПЛА.