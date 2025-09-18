В аэропорту России ввели ограничения на полеты Росавиация сообщила о временных ограничениях в аэропорту Саратова

В аэропорту Саратова установлены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, передает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. Данные меры были введены для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении.

Ранее в международном аэропорту Калуги также были на два часа введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Артем Кореняко объяснял, что ограничения потребовались для обеспечения безопасности перелетов.

До этого в аэропорту Сочи вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Представитель Росавиации информировал, что меры были приняты в целях обеспечения безопасности гражданских полетов. В Сочи на тот момент действовала угроза атаки БПЛА. Власти призывали жителей и туристов укрыться в помещениях.

Тем временем на запасные аэродромы ушли 17 самолетов, выполнявших рейсы в город-курорт. Кроме того, ограничения вводили в аэропорту Геленджика.