«Алкопутешествие» россиянина закончилось в аэропорту Урала Пьяного дебошира задержали в аэропорту Екатеринбурга и отправили в вытрезвитель

Пьяного мужчину задержали за дебош в аэропорту Екатеринбурга, пишет KP.RU в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО. Он проводил друга, остался в кафе на втором этаже здания и продолжал распивать алкоголь.

Дебошир привлекал внимание пассажиров, громко ругаясь матом. Когда полицейские потребовали проследовать в дежурную часть, нарушитель отказался выполнять их требования. Правоохранителям пришлось применить физическую силу и надеть на него наручники.

Мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Против него составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». До вытрезвления он содержался в спецприемнике для задержанных.

