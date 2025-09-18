Празднование Дня города в Москве
18 сентября 2025 в 10:51

«Алкопутешествие» россиянина закончилось в аэропорту Урала

Пьяного дебошира задержали в аэропорту Екатеринбурга и отправили в вытрезвитель

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пьяного мужчину задержали за дебош в аэропорту Екатеринбурга, пишет KP.RU в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО. Он проводил друга, остался в кафе на втором этаже здания и продолжал распивать алкоголь.

Дебошир привлекал внимание пассажиров, громко ругаясь матом. Когда полицейские потребовали проследовать в дежурную часть, нарушитель отказался выполнять их требования. Правоохранителям пришлось применить физическую силу и надеть на него наручники.

Мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Против него составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». До вытрезвления он содержался в спецприемнике для задержанных.

Ранее на рейсе Оренбург — Москва произошла драка между пассажирами. Конфликт вспыхнул из-за надписи о помощи наркозависимым на футболке женщины: нетрезвый мужчина начал угрожать ей и окружающим. Другой пассажир попытался вмешаться, но перепалка переросла в потасовку. Стюарды разняли мужчин, однако после посадки столкновение продолжилось, и участники обратились в полицию.

дебоширы
пьяные
Екатеринбург
аэропорты
задержания
