Пассажир устроил драку в самолете из-за надписи на футболке На рейсе Оренбург — Москва пассажиры подрались из-за надписи на футболке

На борту самолета, выполнявшего рейс Оренбург — Москва, произошла драка между пассажирами, сообщает Telegram-канал SHOT. Конфликт начался из-за надписи на футболке одной из женщин и перерос в потасовку уже во время снижения воздушного судна.

По данным источника, мужчина в состоянии алкогольного опьянения стал агрессивно вести себя по отношению к соседке. Женщина рассказала, что пассажиру не понравилась надпись о помощи наркозависимым на ее одежде. Он начал угрожать как ей, так и окружающим.

Ситуацию попытался урегулировать другой пассажир, однако перепалка вылилась в драку. Бортпроводники вмешались и потребовали от мужчин вернуться на свои места. После посадки в московском аэропорту столкновение продолжилось. Позднее пассажиры обратились в полицию.

