19 сентября 2025 в 11:18

Хакеры взломали сайт одного из крупнейших аэропортов России

Работу сайта аэропорта Пулково ограничили из-за хакерского взлома

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сайт петербургского аэропорта Пулково был взломан, сообщила пресс-служба воздушной гавани. Работа портала на данный момент ограничена.

Уважаемые пассажиры! Сайт аэропорта Пулково сегодня был взломан. Его работа на данный момент ограничена. <…> Мы работаем над восстановлением работы сайта, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что задержки и отмены авиарейсов зафиксированы в ряде регионов России по состоянию на утро 19 сентября. Основным фактором, вызвавшим сбои в расписании в Восточной Сибири, стал густой туман. В западных областях большинство полетов проходит по плану, хотя есть и исключения. В Москве и других регионах страны также наблюдаются сбои в расписании полетов.

Ранее представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что в саратовском аэропорту Гагарин временно приостановлен прием и выпуск самолетов. Решение принято для обеспечения безопасности полетов. Согласно сообщениям ведомства, в международном аэропорту Калуги также были на два часа введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Россия
аэропорты
Пулково
сайты
взломы
