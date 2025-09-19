«Интервидение-2025»
19 сентября 2025 в 09:16

В российских аэропортах массово задерживаются рейсы

В Иркутске, Владивостоке и Новосибирске задерживаются прилеты и вылеты рейсов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Задержки и отмены авиарейсов зафиксированы в ряде регионов России по состоянию на утро 19 сентября, следует из данных онлайн-табло. Основным фактором, вызвавшим сбои в расписании в Восточной Сибири, стал густой туман. В западных областях большинство полетов проходит по плану, хотя есть и исключения.

Из-за густого тумана в Иркутске несколько воздушных судов были вынуждены приземлиться в Братске. Во Владивостоке и Новосибирске задержаны десятки рейсов как на прилет, так и на вылет. В Москве и других регионах страны также наблюдаются сбои в расписании полетов.

Ранее представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что в саратовском аэропорту Гагарин временно приостановлен прием и выпуск самолетов. Решение принято для обеспечения безопасности полетов.

До этого в аэропорту Екатеринбурга был задержан мужчина за нарушение общественного порядка. Он выражался нецензурной бранью и отказывался подчиняться требованиям сотрудников полиции. В отношении него был составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство».

