Евросоюз расследует массовый сбой в работе аэропортов Reuters: в ЕС начали расследование причин сбоя в работе европейских аэропортов

В Евросоюзе начали расследование причин масштабного сбоя в работе европейских аэропортов, передает издание Reuters со ссылкой на представителя Еврокомиссии. По данным агентства, инцидент произошел вечером 19 сентября и затронул несколько воздушных гаваней, включая аэропорт Брюсселя.

По словам представителя ЕК, в настоящее время нет признаков «масштабной или серьезной атаки», однако причины инцидента остаются невыясненными. Аэропорт Брюсселя ранее сообщил о кибератаке, которая существенно повлияла на расписание рейсов и привела к задержкам и отменам. В связи с продолжающимися проблемами бельгийская воздушная гавань попросила авиаперевозчиков отменить половину рейсов, которые были запланированы на 21 сентября.

Ранее стало известно, что международный аэропорт Брюсселя «Завентем» подвергся кибератаке, которая вызвала сбои в системах регистрации и посадки пассажиров. Хакеры атаковали и другие воздушные гавани Европы. Пассажирам посоветовали заранее проверять статус своего рейса.

До этого хакерской атаке подвергся сайт аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. Работа портала на тот момент была приостановлена.