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21 июля 2025 в 10:50

Названы способы повышения безопасности данных на Android

МВД: для безопасности данных на Android следует отключить Wi-Fi и показ паролей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Для повышения конфиденциальности и защиты данных на устройствах Android рекомендуется отключить Bluetooth, Wi-Fi и показ паролей, передает пресс-служба Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. Также следует включить сканирование приложений, чтобы система проверяла их на наличие вредоносного ПО.

В качестве дополнительных рекомендаций в МВД посоветовали пользователям Android показывать конфиденциальные уведомления и информацию только после разблокировки устройства, отключить разрешение сетей WEP, использовать ПИН-код, пароль или графический ключ для разблокировки устройства. Что касается тайм-аута экрана, то рекомендуется установить минимально удобное время (это поможет снизить риск несанкционированного доступа) и установить мгновенную блокировку после тайм-аута, объяснили в ведомстве.

По информации МВД, для безопасности данных пользователям Android следует отключить доступ к камере, микрофону, местоположению и другим данным для приложений, которым они не нужны. Также им следует сбросить рекламный идентификатор и удалить его, выключить передачу данных для диагностики и установить ПИН-код для сим-карты и изменить его на безопасный. Добавление пользователей с экрана блокировки следует отключить, чтобы никто не мог создать нового пользователя без разрешения, подчеркнули в ведомстве.

Ранее МВД России выпустило рекомендации по защите от кибермошенников, обратив особое внимание на риски использования встроенных менеджеров паролей в браузерах. Ведомство также предостерегло граждан от использования общедоступных Wi-Fi-сетей для финансовых операций.

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