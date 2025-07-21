Озвучены опасности при сохранении данных банковских карт в браузерах МВД России посоветовало не сохранять данные банковских карт в браузерах

Министерство внутренних дел России выпустило рекомендации по защите от кибермошенников, обратив особое внимание на риски использования встроенных менеджеров паролей в браузерах. Ведомство также предостерегло граждан от использования общедоступных Wi-Fi-сетей для финансовых операций.

Неочевидные ошибки в защите от мошенников. <…> Встроенные менеджеры паролей браузеров удобны, но менее безопасны, чем специализированные программы для управления паролями, такие как Bitwarden или 1Password. Избегайте хранения банковских данных в браузерах, — говорится в сообщении МВД.

Специалисты по кибербезопасности рекомендуют всегда перепроверять просьбы о денежных переводах, даже если они поступают от знакомых. Ведомство советует также избегать стандартных ответов на контрольные вопросы, которые можно найти в соцсетях.

Особое внимание уделено работе в публичных местах: МВД настаивает на использовании режима инкогнито. Также нужно воздержаться от финансовых операций через открытые сети.

Ранее сообщалось, что мошенники подделывают сайты крупных российских университетов и выманивают деньги у абитуриентов. Средства похищают под предлогом якобы обязательных вступительных сборов или оплаты за «приоритетное поступление».