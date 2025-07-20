У студентов выманивают деньги под видом оплаты «приоритетного поступления»

Мошенники подделывают сайты крупных российских университетов и выманивают деньги у абитуриентов, рассказал ТАСС зампред совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин. Средства похищают под предлогом якобы обязательных вступительных сборов или оплаты за «приоритетное поступление».

Злоумышленники подделывают сайты ведущих университетов, создают фейковые платежные сервисы и даже подделывают электронную переписку от имени вузов. Их цель — выманить деньги за якобы обязательные вступительные сборы, оплату зачисления или услуги по приоритетному поступлению, — рассказал сенатор.

Он добавил, что иногда преступники действуют изощреннее, предлагая пройти платные онлайн-тестирования на фейковых порталах. Визуально такие ресурсы сложно отличить от настоящих. Жертвами мошенников становятся как учащиеся, так и их родители, отметил Шейкин. Сенатор подчеркнул, что в зоне риска находятся россияне, которые подают документы в вузы других регионов и не могут уточнить информацию лично.

Ранее сообщалось, что мошенники начали обманывать студентов через новую схему с просьбой завести «электронную зачетку». Представляясь сотрудником вуза, злоумышленники убеждают потенциальную жертву, что ей срочно нужно перевести документ в электронный вид, требуя назвать код из СМС. Затем они получают доступ к личному кабинету на «Госуслугах».