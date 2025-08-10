Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Павел Прилучный использовал жену вместо штанги

Актриса Брутян запрыгнула на Павла Прилучного во время отдыха у бассейна

Павел Прилучный Павел Прилучный Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Зепюр Брутян поделилась кадрами, на которых она прыгает на спину своему мужу и актеру Павлу Прилучному. У себя в Instagram (деятельность в РФ запрещена) девушка опубликовала ролик, на котором занимается спортом вместе с супругом. На видео можно заметить, как глава семейства с женой на спине приседает у бассейна.

Сильная спина — сильная семья, — отметила актриса.

Ранее суд вынес решение о передаче 12-летнего сына актрисы Агаты Муцениеце и актера Павла Прилучного на воспитание матери. Однако адвокат Прилучного Оксана Даниелова в беседе с NEWS.ru заявила, что данное постановление противоречит российскому законодательству, согласно которому дети с 10 лет имеют право выражать свое мнение о том, с кем из родителей они хотят проживать.

До этого журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале рассказала, что вдохновила Муцениеце на решительный шаг — публичный разрыв отношений с Прилучным. Собчак прокомментировала новость о предстоящем замужестве актрисы с заслуженным артистом России Петром Дрангой, назвав их прекрасной парой и пожелав Агате счастья в новой жизни.

