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28 июля 2025 в 23:22

Адвокат Прилучного прокомментировала место жительства его сына от Муцениеце

Адвокат Прилучного рассказала, что после суда сын все еще живет с Павлом

Павел Прилучный Павел Прилучный Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Головинский районный суд Москвы постановил, что 12-летний сын актрисы Агаты Муцениеце от актера Павла Прилучного должен жить с матерью. Адвокат артиста Оксана Даниелова рассказала NEWS.ru, что с точки зрения закона РФ, по которому с 10-летнего возраста дети могут выражать мнение, с кем хотят остаться из родителей, это незаконно.

Юрист заявила, что они не собираются сдаваться, а говорить о победе Муцениеце рано. Решение на самом деле не вступило в силу, и адвокат с Прилучным подают иск в апелляционный суд. Даниелова также указала, что сейчас Тимофей по-прежнему проживает с отцом и общается с матерью.

В настоящий момент это решение не вступило в законную силу. Это всего лишь решение суда первой инстанции. Оно не влечет никаких правовых последствий. Вступит в законную силу только после прохождения процедуры апелляционного определения судом апелляционной инстанции. Я полагаю, что исход апелляционного производства более чем предрешен, — сказала Оксана.

Недавно стало известно, что против Агаты Муцениеце возбуждено уголовное дело о клевете. Об этом сообщила адвокат Павла Прилучного. По ее словам, артистка «будет очень крепко думать, прежде чем выходить с какими-то заявлениями».

Агата Муцениеце
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Адвокат Прилучного прокомментировала место жительства его сына от Муцениеце
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