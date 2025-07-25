«Будет крепко думать»: беременной Муцениеце грозит суд по делу о клевете Адвокат Прилучного заявила, что против Муцениеце возбудили дело о клевете

Против актрисы Агаты Муцениеце возбуждено уголовное дело о клевете, сообщила адвокат ее бывшего мужа Павла Прилучного Оксана Даниелова. По ее словам, артистка «будет очень крепко думать, прежде чем выходить с какими-то заявлениями». Даниелова также подчеркнула, что для Муцениеце это станет «фундаментальным уроком».

В рамках уголовного правового производства, вне зависимости от того, какого наказание будет назначено — это судимость, — отметила Даниелова.

Головинский районный суд Москвы оставил 12-летнего Тимофея с Муцениеце. Адвокаты актрисы на заседании заявили, что Прилучный ограничивал его общение с матерью и даже привлек охрану, которая фактически мешала их встречам.

Ранее стало известно, что у Муцениеце и музыканта Петра Дранги родится дочь. Артистка устроила вечеринку, чтобы узнать пол малыша. Для актрисы ребенок станет третьим, для певца — первым.

До этого появилась информация, что Дранга преподнес своей возлюбленной помолвочное кольцо стоимостью 6,6 млн рублей. По словам ювелира Григория Бакатова, это кольцо из белого золота 750-й пробы, напоминающее изделие бренда Mercury.