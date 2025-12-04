Раскрыто, как жалоба Прилучного скажется на решении по делу с Муцениеце Адвокат Бенхин: жалоба Прилучного может изменить решение по делу с Муцениеце

Жалоба актера Павла Прилучного на решение суда по делу о месте жительства сына от бывшей супруги Агаты Муцениеце может повлиять на исход разбирательства, заявил NEWS.ru адвокат Александр Бенхин. По его словам, постановление могут пересмотреть, если будут выявлены процессуальные несоответствия.

Нужно, конечно, ознакомиться непосредственно с текстом этой жалобы Прилучного, дела и решения, чтобы дать полноценный ответ. Но я по опыту знаю, что иногда не нужно даже оспаривать саму суть вынесенного решения, а можно, как говорится, докопаться до процессуальных нарушений. И тогда сама по себе жалоба в принципе обрушится. Если нарушения действительно были и были настолько серьезными, то решение суда будет аннулировано, — пояснил Бенхин.

Он подчеркнул, что в данном случае не придется оспаривать место жительства ребенка. По его словам, можно просто указать на нарушения, что какие-то материалы не были приобщены к делу, определенные аспекты не были рассмотрены, свидетели не были допрошены, а экспертизы не проводились.

Ранее Прилучный обратился в суд с жалобой по делу с Муцениеце о месте жительства их сына. Иск обусловлен процессуальными нарушениями, допущенными во время предыдущего судебного заседания.